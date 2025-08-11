Rio Tinto étend son programme ATAL en Australie-Occidentale
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 09:55
Ce dispositif de 8 semaines, co-conçu avec les propriétaires traditionnels, vise à développer des compétences professionnelles et à faciliter l'accès à divers parcours de carrière.
Depuis sa relance en 2023, 54 participants ont été accompagnés, nombre d'entre eux ayant intégré Rio Tinto ou d'autres entreprises locales. L'édition 2025-2026 sera menée en partenariat avec Impact Services à Perth, Karratha et, pour la première fois, Tom Price.
Le vice-président de Rio Tinto Iron Ore, Matt Kimball, souligne que l'ATAL 'crée de véritables passerelles vers des emplois durables' grâce à l'implication des communautés autochtones.
Valeurs associées
|4 585,500 GBX
|LSE
|+0,27%
