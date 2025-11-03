Rio Tinto et le Fonds de croissance du Canada renforcent la production de scandium au Québec
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 10:50
Sophie Bergeron, directrice exécutive de Rio Tinto Fer et Titane et Diamants, souligne que ce projet, fondé sur un procédé novateur développé au Canada, assurera 'un approvisionnement sécuritaire en Amérique du Nord pour ce minéral critique'. Le scandium, issu des résidus de production de dioxyde de titane, est essentiel à la fabrication d'alliages d'aluminium haute performance et de piles à combustible.
L'investissement prévoit également deux accords avec le gouvernement du Canada : un contrat d'achat de scandium et un accord de commercialisation et de stockage gérés par Rio Tinto.
