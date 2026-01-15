 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rio Tinto et BHP pourraient exploiter conjointement jusqu'à 200 Mt de minerai de fer dans le Pilbara
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 10:13

Le groupe minier indique avoir conclu avec BHP deux protocoles d'accord non contraignants. L'idée ? Etudier une collaboration portant sur l'extraction de quelque 200 millions de tonnes de minerai de fer en Australie occidentale.

Le projet prévoit le développement potentiel du gisement Wunbye de Rio Tinto et la fourniture par BHP de minerai issu du gisement Yandi Lower Channel, qui serait traité dans les installations existantes de Rio Tinto, selon des conditions commerciales à définir.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'un accord signé en 2023 entre les deux groupes pour l'exploitation du site de Mungadoo Pillar, situé à la frontière de leurs concessions respectives.

Matthew Holcz, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, souligne que cette approche vise à "mieux tirer parti des infrastructures existantes afin de dégager une production supplémentaire avec des besoins limités en capital".

Les partenaires prévoient de lancer une étude conceptuelle, suivie d'une étude d'ordre de grandeur.

Sous réserve d'une décision finale d'investissement, les premières tonnes de minerai pourraient être produites au début de la prochaine décennie. La mise en oeuvre du projet resterait conditionnée aux autorisations réglementaires, aux accords de coentreprise et à la concertation avec les propriétaires traditionnels des terres.

Valeurs associées

RIO TINTO
6 349,000 GBX LSE -0,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank