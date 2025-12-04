Rio Tinto dévoile ses axes stratégiques

(AOF) - Rio Tinto (+0,13%, à 5 510 pence) bouge peu malgré la présentation de sa stratégie et le relèvement de certains objectifs de production. Le groupe minier a dévoilé trois piliers stratégiques, qui doivent l’amener à un changement d’échelle en matière de performance et de rendements. Le groupe britannique compte sur une excellence opérationnelle en procédant à une rationalisation autour de trois activités de rang mondial (minerai de fer, cuivre, ainsi que l’aluminium et le lithium).

La société table également sur l'exécution de projets avec la création de nouvelles options de croissance organique en livrant les projets de manière fiable, efficace et à grande échelle. Enfin, Rio Tinto va axer ses efforts sur la discipline du capital avec une allocation rigoureuse et le maintien d'un bilan solide et résilient au service de rendements de premier plan.

Dans le détail, les priorités immédiates pour la création de valeur sont la croissance de la production, avec une hausse attendue de 7% cette année et une perspective de progression annuelle de 3% de la production jusqu'en 2030. Elles passeront notamment par la livraison et la montée en puissance de projets dans le cuivre (Oyu Tolgoi en Mongolie), le minerai de fer (Simandou en Guinée) et le lithium (avec l'acquisition d'Arcadium lithium annoncée en mars 2025).

Simon Frott, le directeur général du groupe, explique : " Nous abordons le prochain chapitre de Rio Tinto depuis une position de force, en rendant l'entreprise plus affûtée et plus simple afin de délivrer des rendements de premier plan. Nous améliorerons la performance par la discipline, la productivité et une croissance sans équivalent, afin de libérer tout le potentiel de notre portefeuille diversifié d'actifs de classe mondiale. Nous enregistrons déjà des gains de productivité et des économies de coûts significatifs, et d'autres suivront ".

En outre, Rio Tinto table désormais sur une production de cuivre en 2025 comprise entre 860 000 et 875 000 tonnes, contre de 780 000 à 850 000 tonnes précédemment. La production de bauxite devrait être supérieure à une précédente estimation de 59 à 61 millions de tonnes.

