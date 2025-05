Rio Tinto: début de production de gallium au Québec information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 16:28









(CercleFinance.com) - Rio Tinto et son nouveau partenaire, Indium Corporation, ont réussi à extraire le premier gallium dans la bauxite traitée à la raffinerie d'alumine de Vaudreuil de Rio Tinto, au Québec.



La prochaine phase du projet consiste à évaluer les techniques d'extraction pour permettre la production de plus grandes quantités de gallium.



Le gallium primaire est utilisé dans des secteurs clés, notamment la fabrication de circuits intégrés essentiels aux technologies modernes telles que les radars haute performance, les smartphones, les voitures électriques et les ordinateurs portables.



Rio Tinto prévoit de construire une usine de démonstration au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soutenue financièrement par le gouvernement du Québec, d'une capacité pouvant aller jusqu'à 3,5 tonnes de gallium par année.



'Le passage à une usine à l'échelle commerciale pourrait voir la production atteindre 40 tonnes par an, ce qui représente entre 5 et 10 % de la production mondiale actuelle de gallium' indique le groupe.



Jérôme Pécresse, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium, a déclaré : ' Ensemble, grâce à ce partenariat novateur, Rio Tinto et Indium Corporation s'efforcent de renforcer la chaîne d'approvisionnement nord-américaine du gallium, un minéral critique et stratégique'.





Valeurs associées RIO TINTO 4 444,750 GBX LSE -2,09%