Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - Rio Tinto avance de plus de 1% à Londres, sur fond d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours porté de 4800 à 5200 pence sur le titre de la compagnie minière anglo-australienne.



'Avec des stocks aussi bas, les prix du minerai de fer devraient se maintenir à plus de 100 dollars la tonne au cours des six prochains mois... ', pronostique le broker, qui pointe aussi une sous-performance de l'action.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +0.82%