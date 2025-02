Rio Tinto: dans le vert après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Rio Tinto grappille 1% à Londres, après la publication par le groupe minier australien d'un résultat net sous-jacent en baisse de 18% à 5,22 milliards de dollars au titre de son second semestre 2024, manquant de 12% l'estimation d'Oddo BHF.



En retrait de 8% à plus de 11,2 milliards, son EBITDA sous-jacent s'est révélé inférieur de 7% à l'attente du bureau d'études, mais son chiffre d'affaires, en baisse de seulement 2% à près de 26,9 milliards, a dépassé de 1% son hypothèse.



'La performance en minerai de fer demeure forte tandis que l'aluminium confirme son vif redressement et qu'au sein du cuivre, Oyu Tolgoi est en bonne voie de devenir l'une des plus grandes mines du monde', met en avant Oddo BHF.



Il souligne en outre que Rio Tinto a annoncé un dividende final de 2,25 dollars par action, impliquant un ratio de distribution stable par rapport au premier semestre à 60%, soit la borne haute de sa fourchette-cible de 40-60%.





