Rio Tinto: création d'une fonderie d'aluminium en Inde information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 11:17









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a signé un accord avec AMG Metals & Materials (AMG M&M) pour évaluer ensemble un projet d'aluminium à faible teneur en carbone en Inde. La production serait alimentée par des énergies renouvelables en Inde.



Les deux groupes vont examiner la création d'une fonderie d'aluminium d'une capacité pouvant atteindre 1 million de tonnes par an (Mtpa) et d'une production de 2 Mtpa d'alumine alimentée par de l'énergie éolienne renouvelable et de l'énergie solaire.



La première phase de développement comprendra une étude pour évaluer la création d'une fonderie d'aluminium de 500 000 tonnes en Inde.



Jérôme Pécresse, directeur général de Rio Tinto Aluminium, a déclaré : ' Le partenariat avec AMG Metals & Materials nous permet d'évaluer comment nous pouvons développer une production d'aluminium responsable à faible coût alimentée par des énergies renouvelables. Grâce à sa croissance économique rapide et à sa position stratégique, l'Inde est un endroit idéal pour ce projet potentiel '.





