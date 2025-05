Rio Tinto: création d'une coentreprise dans le lithium information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la signature d'un accord avec Corporación Nacional Del Cobre de Chile (Codelco).



Les deux groupes vont créer une coentreprise afin de développer et d'exploiter un projet de lithium à haute teneur dans le Salar de Maricunga au Chili.



'Le Salar de Maricunga est une importante base de ressources contenant du lithium dans la région d'Atacama. Sa saumure a l'une des teneurs moyennes en lithium les plus élevées au monde' indique le groupe.



Rio Tinto acquerra une participation de 49,99 % dans Salar de Maricunga. Codelco détient les licences et les concessions minières dans le Salar de Maricunga.



Rio Tinto investira 350 millions de dollars de financement initial dans la Société, 500 millions de dollars une fois qu'une décision est prise sur les coûts de construction et 50 millions de dollars si la coentreprise atteint son objectif de livrer le premier lithium d'ici la fin de 2030.



'L'exploitation de cette importante ressource de lithium permettra de poursuivre la croissance à valeur ajoutée de notre portefeuille de minéraux critiques essentiels à la transition énergétique' a déclaré Jakob Stausholm, chef de la direction de Rio Tinto.





