Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: construction d'une usine d'hydrogène à Gladstone information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 11:27









(CercleFinance.com) - Rio Tinto et Sumitomo Corporation vont construire une usine d'hydrogène à Gladstone dans le cadre d'un programme de 111,1 millions de dollars australiens visant à réduire les émissions de carbone provenant du processus de raffinage de l'alumine.



Le programme vise à démontrer la viabilité de l'utilisation de l'hydrogène dans le processus de calcination, où l'alumine hydratée est chauffée à des températures allant jusqu'à 1 000 degrés Celsius.



Il comprend la construction d'une usine d'hydrogène à la raffinerie et la modernisation de l'équipement de traitement de la raffinerie. En cas de succès, le programme pourrait ouvrir la voie à l'adoption de la technologie à grande échelle à l'échelle mondiale.



Armando Torres, directeur général des opérations de Rio Tinto Aluminium Pacific, a déclaré : ' Cette usine pilote est une étape importante pour tester si l'hydrogène peut remplacer le gaz naturel dans les raffineries d'alumine du Queensland.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE +2.48%