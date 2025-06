Rio Tinto conclut un accord de 138,75 millions de dollars concernant une mine en Mongolie

Rio Tinto RIO.L RIO.AX a accepté de payer 138,75 millions de dollars pour régler un procès qui accusait le géant minier anglo-australien d'avoir escroqué des investisseurs en dissimulant des problèmes liés à l'expansion souterraine de 7 milliards de dollars de la mine de cuivre et d'or d'Oyu Tolgoi en Mongolie. Un règlement préliminaire de l'action collective proposée a été déposé mercredi en fin de journée auprès du tribunal de district américain de Manhattan et doit être approuvé par un juge. La poursuite visait à obtenir des dommages-intérêts au nom des actionnaires de Turquoise Hill Resources, dont le siège est à Montréal, entre juillet 2018 et juillet 2019, lorsque cette société était détenue majoritairement par Rio Tinto. Les actionnaires étaient dirigés par des fonds conseillés par Pentwater Capital Management, basé à Chicago. Le règlement a également résolu les réclamations contre l'ancienne cheffe de la direction de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques, qui a quitté ses fonctions en mars 2021. Tous les défendeurs ont nié avoir commis des actes répréhensibles, mais le règlement a été conclu pour éliminer l'incertitude, la charge et le coût d'un litige, selon les documents du tribunal. Rio Tinto et Pentwater se sont refusés à tout commentaire. Turquoise Hill était une société à actif unique détenant 66 % de la mine Oyu Tolgoi, le gouvernement mongol en détenant 34 %. Pentwater a accusé Rio Tinto et Turquoise Hill d'avoir frauduleusement assuré que la mine d'Oyu Tolgoi était "conforme au plan" et "conforme au budget", alors même qu'elle accusait un retard de 2 ans et demi et un dépassement de budget de 1,9 milliard de dollars. En 2022, Rio Tinto a acheté les 49 % de Turquoise Hill qu'il ne possédait pas encore pour 3,3 milliards de dollars, intégrant ainsi pleinement la mine dans son portefeuille de cuivre. L'action en justice découle en partie des allégations du dénonciateur Richard Bowley, qui a travaillé à la mine et a affirmé que Rio Tinto était au courant des problèmes liés à l'expansion avant de les divulguer publiquement. Rio Tinto a annoncé le dépassement possible de 1,9 milliard de dollars en 2019 et a prévu des dépenses d'investissement totales de 6,5 à 7,2 milliards de dollars. Les avocats des actionnaires prévoient de réclamer des frais de justice à hauteur de 13 % du montant du règlement, soit environ 18 millions de dollars hors intérêts, plus 2,6 millions de dollars au titre des dépenses, selon les documents du tribunal. L'affaire est In re Turquoise Hill Resources Ltd Securities Litigation, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 20-08585.

