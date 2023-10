Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: compte développer la production à Gudai-Darri information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 12:12









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé hier chercher à augmenter la capacité de production de sa nouvelle mine de fer de Gudai-Darri, à 50 millions de tonnes par an pour un coût d'environ 70 millions de dollars (130 millions de dollars australiens) grâce à des gains de productivité supplémentaires.



La mine Gudai-Darri, d'une valeur de 3,1 milliards de dollars, située à Pilbara, en Australie occidentale, a commencé sa production l'année dernière et a atteint sa capacité annuelle prévue de 43 millions de tonnes en moins de 12 mois.



L'augmentation de capacité prévue sera obtenue grâce à des améliorations au sein de l'usine, notamment des goulottes et des bandes transporteuses, ainsi qu'à l'utilisation d'une installation de concassage et de criblage supplémentaire déjà sur place.



L'exploitation de plus grande taille nécessitera une flotte minière supplémentaire, comprenant des camions de transport et des excavatrices, ainsi qu'une petite expansion des parcs de stockage de produits. L'augmentation de la capacité est soumise à des approbations environnementales, patrimoniales et autres.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -0.05%