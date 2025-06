Rio Tinto: accord de co-gestion avec les aborigènes information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Rio Tinto et la PKKP Aboriginal Corporation annoncent la signature d'un accord de co-gestion encadrant les opérations de minerai de fer sur les terres traditionnelles des Puutu Kunti Kurrama et Pinikura (PKKP).



Cet accord définit un cadre structurant pour la concertation sur les projets miniers affectant le patrimoine et l'environnement social à chaque étape du cycle minier.



L'objectif est de garantir la protection conjointe des sites culturels significatifs grâce à une approche fondée sur le partage des connaissances et la conception collaborative. L'accord apporte aux PKKP une assurance sur la préservation de leurs lieux importants, tout en donnant à Rio Tinto une visibilité accrue pour ses projets.



L'accord symbolise un engagement renouvelé de Rio Tinto à restaurer la confiance et à réhabiliter le site endommagé avec les communautés traditionnelles.





Valeurs associées RIO TINTO 4 371,250 GBX LSE -0,70%