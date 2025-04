Rio Tinto: a renforcé ses dépenses en Australie en 2024 information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - Rio Tinto rapporte que ses dépenses auprès d'entreprises australiennes ont dépassé 17,7 milliards AUD en 2024 (soit 10 milliards d'euros), en hausse de 9,9 % par rapport à 2023, soutenant plus de 6 000 fournisseurs à travers le pays.



Ce montant inclut 926 millions AUD (522 ME) versés à 182 entreprises autochtones, dont 671 millions (380 ME) à des entreprises de communautés disposant d'accords d'usage des terres.



Les achats auprès de fournisseurs locaux ont progressé de 14,8 % pour atteindre 1,3 milliard AUD (730 ME).



' Nos fournisseurs, notamment autochtones, régionaux et de petite taille, sont au coeur de notre réussite ', déclare Kellie Parker, directrice générale de Rio Tinto en Australie.





Valeurs associées RIO TINTO 4 437,250 GBX LSE -1,24%