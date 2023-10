Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: a nommé un nouvel administrateur information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a nommé James ' Joc ' O'Rourke au poste d'administrateur non exécutif. M. O'Rourke, de nationalité canadienne et australienne, se présentera donc aux élections lors des assemblées générales annuelles du groupe en 2024.



James O'Rourke a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie minière et minérale. Il est président-directeur général de The Mosaic Company, le premier producteur et distributeur mondial de phosphate et de potasse concentrés, depuis 2015. Il a également été président de Mosaic jusqu'à récemment et a précédemment occupé les postes de vice-président exécutif des opérations et de chef de l'exploitation.



Avant de rejoindre Mosaic, James O'Rourke était président d'Australia Pacific pour Barrick Gold Corporation, où il dirigeait dix mines d'or et de cuivre en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est actuellement administrateur non exécutif indépendant de The Toro Company (NYSE) et de Weyerhauser Company (NYSE).



Le président de Rio Tinto, Dominic Barton, a déclaré : ' Il est très respecté pour sa connaissance approfondie de l'industrie minière et sa passion pour l'amélioration de la sécurité et des performances opérationnelles. J'attends avec impatience la précieuse contribution que Joc apportera alors que nous façonnons un Rio Tinto encore plus fort pour l'avenir '.





