Rio Tinto :à l'assaut de la résistance des 5140P
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 12:36

Rio Tinto repart à l'assaut de la résistance des 5140P de mi-decembre 2024 et mi-février dernier : le titre viserait alors les 5600P du 27/09/2024, puis le retracement de l'ex double sommet des 5850/590 de fin décembre 2023 et fin mai 2024.

Valeurs associées

RIO TINTO
5 150,500 GBX LSE +0,18%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

