Rio Tinto: a finalisé l'acquisition d'Arcadium Lithium information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 13:29









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a finalisé l'acquisition d'Arcadium Lithium pour un montant de 6,7 milliards de dollars.



'Cette acquisition fait de Rio Tinto un chef de file mondial dans l'approvisionnement en matériaux de transition énergétique et un important producteur de lithium, avec l'une des plus grandes bases de ressources en lithium au monde' indique le groupe.



Rio Tinto Lithium vise à porter la capacité de ses actifs de niveau 1 à plus de 200 000 tonnes par an d'équivalent carbonate de lithium (LCE) d'ici 2028.



Jakob Stausholm, chef de la direction de Rio Tinto, a déclaré : ' En combinant l'envergure, la solidité financière, l'expérience opérationnelle et le développement de projets de Rio Tinto avec les actifs de niveau 1, les capacités techniques et commerciales d'Arcadium, nous créons une entreprise de lithium de classe mondiale qui s'ajoute à nos principales activités de minerai de fer, d'aluminium et de cuivre'.





