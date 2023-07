Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tino: baisse des ventes et des bénéfices semestriels information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que ses ventes consolidées ont atteint 26,6 milliards de dollars au titre du 1er semestre 2023, en recul de 10% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA sous-jacent affiche un retrait de 25% à 11,7 milliards de dollars et le bénéfice net sous-jacent recule de 43% à 5,11 milliards de dollars.



Par conséquent, le BPA sous-jacent affiche lui aussi un repli, de 34%, à 352,9 cents.



'Nos finances solides, malgré des conditions de marché plus faibles, sont tirées par la qualité de nos actifs et de nos employés formidables. La solidité de notre bilan nous permet de continuer à investir avec discipline tout en versant un acompte sur dividende ordinaire de 2,9 milliards de dollars, soit un versement de 50 %, conformément à notre pratique', a indiqué le groupe minier.





