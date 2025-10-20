 Aller au contenu principal
Rinvoq d'AbbVie montre sa supériorité sur Humira dans une étude en tête-à-tête sur l'arthrite
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'étude tout au long du document, ainsi que des informations générales aux paragraphes 5 et 9)

AbbVie ABBV.N a déclaré lundi que son nouveau médicament contre l'arthrite, Rinvoq, s'est avéré supérieur au précédent best-seller de la société, Humira, lors d'une étude en tête-à-tête.

AbbVie a misé sur ses nouveaux médicaments immunologiques Skyrizi et Rinvoq pour contrer la chute des ventes d'Humira due à la perte d'exclusivité et à la concurrence de biosimilaires moins chers. Humira a généré des ventes mondiales maximales de plus de 21 milliards de dollars en 2022 avant de perdre l'exclusivité de son brevet aux États-Unis.

L'étude a testé les deux médicaments chez 492 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Environ 43,3 % des patients traités par Rinvoq ont vu leur état s'améliorer, contre 22,4 % des patients traités par Humira, ce qui correspond à l'objectif principal de l'étude.

Le médicament a également atteint l'objectif secondaire de l'essai, puisque 28,4 % des patients sous Rinvoq n'ont présenté aucun signe ou symptôme visible de polyarthrite rhumatoïde, contre 14,5 % des patients sous Humira.

La polyarthrite rhumatoïde survient lorsque le système immunitaire attaque par erreur les articulations, créant une inflammation qui provoque l'épaississement des tissus à l'intérieur des articulations et endommage les os. Selon AbbVie,cette maladie touche plus de 17 millions de personnes dans le monde.

Les patients participant à l'essai recevaient du méthotrexate, couramment utilisé pour traiter les maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde.

"Ces résultats positifs renforcent le nombre croissant de preuves soutenant les avantages du passage à un nouveau mécanisme d'action", a déclaré Andrew Anisfeld, vice-président des affaires médicales mondiales pour l'immunologie chez AbbVie.

AbbVie prévoit que les ventes de Rinvoq et de Skyrizi dépasseront 31 milliards de dollars en 2027.

