Rinvoq d'AbbVie montre sa supériorité sur Humira dans une étude en tête-à-tête

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AbbVie ABBV.N a déclaré lundi que son nouveau médicament contre l'arthrite, Rinvoq, s'est avéré supérieur au précédent best-seller de la société , Humira, atteignant ainsi l'objectif principal d'un essai en tête-à-tête.