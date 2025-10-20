 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 232,00
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rinvoq d'AbbVie montre sa supériorité sur Humira dans une étude en tête-à-tête
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AbbVie ABBV.N a déclaré lundi que son nouveau médicament contre l'arthrite, Rinvoq, s'est avéré supérieur au précédent best-seller de la société , Humira, atteignant ainsi l'objectif principal d'un essai en tête-à-tête.

Valeurs associées

ABBVIE
231,480 USD NYSE +0,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank