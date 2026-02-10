RingCentral progresse avant de rejoindre l'indice S&P SmallCap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de la société de communication en nuage RingCentral RNG.N , alimentée par l'IA, ont augmenté de 4,5 % avant la cloche à 28,59 $, alors que la société s'apprête à rejoindre l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY jeudi ** RNG remplacera Hillenbrand Inc HI.N dans l'indice SPCY avant l'ouverture du marché le 12 février, a déclaré S&P Dow Jones Indices en fin de journée de lundi ** Le fabricant d'équipements industriels HI est acquis par Lone Star Funds pour 2,3 milliards de dollars

** L'analyste Melissa Roberts de Stephens a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les fonds passifs aient besoin d'acheter 10,5 millions d'actions RNG, ce qui implique près de 8 jours de demande d'achat

** RNG, basée à Belmont en Californie, a ~86 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 2,3 milliards de dollars

** Jusqu'à lundi, les actions ont baissé de 5 % depuis le début de l'année et d'environ 20 % au cours des 12 derniers mois

** 6 des 17 analystes estiment que l'action est "fortement achetée" ou "achetée", 11 estiment qu'elle est "conservée"; PT médian de 32 $, selon LSEG ** RNG devrait publier ses résultats du 4ème trimestre le 19 février après la clôture du marché