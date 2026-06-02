Ring, filiale d'Amazon, poursuivie en justice pour sa fonctionnalité de reconnaissance faciale : une nouvelle source d'inquiétude en matière de confidentialité pour le fabricant de sonnettes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O a été poursuivie lundi par un résident de Virginie pour ce qu'il a qualifié de violations de la vie privée, après que les caméras de sonnette Ring de la société, installées chez des amis et des membres de sa famille, ont collecté et stocké des images de son visage à l'aide d'un logiciel de reconnaissance faciale. Le plaignant, Charles Sigwalt, qui demande le statut de recours collectif, a poursuivi Amazon devant le tribunal fédéral de Seattle, alléguant qu'une fonctionnalité appelée « Familiar Faces » conserve des images de passants sans leur consentement. Il réclame au moins 5 millions de dollars de dommages-intérêts pour le groupe.

La fonctionnalité « Familiar Faces », qui est facultative, utilise l’intelligence artificielle pour identifier et mémoriser les personnes afin que, lorsqu’elles reviennent chez elles ou dans un commerce, les notifications puissent inclure des noms spécifiques.

Les personnes concernées « n’ont pas consenti à ce que leurs droits à la vie privée soient violés à l’entrée », selon la plainte. « Des millions d’autres Américains sont passés devant une caméra de sécurité Ring et ont vu leurs données de reconnaissance faciale collectées à leur insu. »

Amazon a refusé de commenter.

Cette action en justice, qui réclame des dommages-intérêts d’un montant non précisé pour les personnes concernées, n’est que la dernière d’une série de controverses autour de Ring, la division d’Amazon qui fabrique les sonnettes intelligentes et les systèmes de sécurité du même nom. Ring, racheté par Amazon en 2018 pour 1 milliard de dollars, a essuyé en février une vague de critiques concernant un service dont il avait fait la promotion pendant le Super Bowl et qui, selon lui, aide les gens à retrouver leurs chiens perdus en activant son réseau de caméras de quartier. Les utilisateurs et les défenseurs de la vie privée craignaient que ces caméras ne soient déployées pour surveiller des quartiers ou des zones entières. À la suite de ces critiques, Ring a mis fin en février à un partenariat sans rapport avec cette affaire avec Flock Safety, qui déploie des lecteurs de plaques d'immatriculation et des caméras à des fins répressives. En 2023, la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis a conclu un accord à l'amiable de 5,8 millions de dollars avec Ring suite à des allégations de violation de la vie privée, selon lesquelles un ancien employé aurait espionné des clientes dans leurs chambres et salles de bains.

La FTC a déclaré que les employés de Ring avaient un accès illimité aux données vidéo sensibles des clients, ce qui leur permettait, ainsi qu'aux sous-traitants, de les visionner et de les télécharger. Amazon a nié toute faute dans le cadre de cet accord. Le sénateur démocrate américain Ed Markey a affirmé en 2022 que Ring avait violé la vie privée des personnes par le biais de ses partenariats avec les forces de l'ordre, leur permettant d'accéder à certaines vidéos d'utilisateurs sans consentement approprié. Dans la plainte déposée lundi, Sigwalt a déclaré que « le comportement d’Amazon dans cette affaire constitue une grave atteinte à la vie privée de millions de personnes qui sont désormais surveillées par Amazon ».