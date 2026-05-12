 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ring Energy s'effondre après avoir lancé une vente d'actions de 60 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 23:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Le titre de Ring Energy REI.A , producteur de pétrole et de gaz naturel, a chuté de 16,9 % après la clôture de la Bourse, à 1,48 $, après le lancement d'une offre secondaire

** La société basée à The Woodlands, au Texas, lance une offre publique de 60 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa dette au titre de la facilité de crédit, le solde étant affecté aux besoins généraux de l'entreprise

** Mizuho, BofA et Raymond James sont les teneurs de livre conjoints

** L'action REI a progressé de 7,9 % pour clôturer à 1,78 $ mardi. Le titre a gagné 32 % au cours du dernier mois, ce qui porte sa hausse à environ 105 % depuis le début de l'année

** La société compte environ 209,4 millions d'actions en circulation

Valeurs associées

Gaz naturel
2,91 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
107,57 USD Ice Europ +2,86%
Pétrole WTI
102,23 USD Ice Europ +3,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,57 +2,86%
CAC 40
7 979,92 -0,95%
Or
4 717,3 +0,04%
SOITEC
144,7 -10,51%
TOTALENERGIES
78,3 +1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank