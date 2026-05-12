Ring Energy s'effondre après avoir lancé une vente d'actions de 60 millions de dollars

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12 mai - ** Le titre de Ring Energy REI.A , producteur de pétrole et de gaz naturel, a chuté de 16,9 % après la clôture de la Bourse, à 1,48 $, après le lancement d'une offre secondaire

** La société basée à The Woodlands, au Texas, lance une offre publique de 60 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser sa dette au titre de la facilité de crédit, le solde étant affecté aux besoins généraux de l'entreprise

** Mizuho, BofA et Raymond James sont les teneurs de livre conjoints

** L'action REI a progressé de 7,9 % pour clôturer à 1,78 $ mardi. Le titre a gagné 32 % au cours du dernier mois, ce qui porte sa hausse à environ 105 % depuis le début de l'année

** La société compte environ 209,4 millions d'actions en circulation