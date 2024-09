Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rightmove: REA relève une troisième fois son offre information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 15:48









(CercleFinance.com) - Rightmove perd 2% à Londres, bien que REA Group ait relevé une troisième fois son offre de rachat en numéraire et en actions, pour une valeur implicite de 781 pence par action, valorisant le portail britannique d'annonces immobilières à environ 6,2 milliards de livres.



Après l'offre initiale à 705 pence du 5 septembre, REA l'avait relevée une première fois à 749 pence le 16 septembre, puis une deuxième à 770 pence le 23 septembre, des propositions constamment rejetées par le conseil d'administration de Rightmove.



'Nous pensons toujours que le prix proposé offre aux actionnaires de Rightmove relativement peu d'incitation à vendre, n'étant que légèrement supérieur à la valorisation d'Auto Trader avec un PER 2025 de 27 fois', réagit Panmure Liberum.





Valeurs associées RIGHTMOVE 673,00 GBX LSE +1,20%