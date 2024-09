Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rightmove: dans le vert sur une offre relevée de REA Group information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Rightmove gagne plus de 1% à Londres, alors que le groupe australien REA Group a fait part d'une nouvelle proposition de rachat en numéraire et en actions, pour une valeur implicite de 770 pence par action, sur le portail britannique d'annonces immobilières.



Après l'offre initiale à 705 pence par action du 5 septembre, REA l'avait relevé une première fois à 749 pence le 16 septembre, mais le conseil d'administration de Rightmove a considéré qu'elle continuait de 'sous-valoriser fondamentalement' le groupe.



'Nous continuons de voir peu d'incitations pour les actionnaires à vendre, car nous pensons qu'une accélération de la croissance des bénéfices et une revalorisation auront lieu', réagit Panmure Liberum, qui reste donc à 'achat' sur Rightmove.





Valeurs associées RIGHTMOVE 680,10 GBX LSE +0,85%