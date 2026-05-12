Rigel en hausse grâce à un accord de licence portant sur un médicament contre le cancer du sein développé par Pfizer et Arvinas

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12 mai - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Rigel Pharmaceuticals RIGL.O ont progresséde 15,27 % pour atteindre 30,20 $

** La société signe un accord de licence mondial portant sur le médicament contre le cancer du sein de Pfizer

PFE.N et d'Arvinas ARVN.O récemment approuvé , Veppanu

** Veppanu est approuvé pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé dont les tumeurs présentent une mutation génétique spécifique

** RIGL versera 70 millions de dollars d'avance et 15 millions de dollars supplémentaires une fois certaines activités de transition achevées; ARVN et PFE pourront également percevoir jusqu'à 320 millions de dollars de paiements d'étapes ainsi que des redevances échelonnées

** “Nous pensons que ce partenariat est judicieux compte tenu de la grande expertise de Rigel en oncologie”, déclare Truist

**Compte tenu de l'évolution de la séance, RIGL affiche une baisse de 30,3 % depuis le début de l'année