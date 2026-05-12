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Rigel conclut un accord de licence pour le médicament contre le cancer du sein développé par Pfizer et Arvinas
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rigel Pharmaceuticals RIGL.O a annoncé mardi avoir conclu un accord de licence mondial pour le médicament contre le cancer du sein récemment approuvé d'Arvinas

ARVN.O et de Pfizer PFE.N , ce qui marque l'arrivée sur le marché du quatrième produit commercial de Rigel.

L'action Rigel a progressé de plus de 5 % en pré-ouverture.

Voici quelques détails:

* Rigel se verra accorder l'exclusivité totale pour développer, fabriquer et commercialiser le médicament contre le cancer du sein d'Arvinas ARVN.O et de Pfizer PFE.N , Veppanu .

* Arvinas et Pfizer recevront 70 millions de dollars d'avance et 15 millions de dollars supplémentaires une fois certaines activités de transition achevées.

* Le médicament a été approuvé ce mois-ci pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé dont les tumeurs présentent une mutation génétique spécifique.

* Pfizer et Arvinas sont également éligibles à des paiements d'étapes réglementaires et commerciaux pouvant atteindre 320 millions de dollars, ainsi qu'à des redevances sur les ventes.

* L'autorisation de la FDA s'est appuyée sur un essai de phase avancée mené auprès de 624 participantes, qui a montré que le Veppanu aidait les patientes à survivre plus longtemps sans aggravation de leur cancer du sein, par rapport à l'ancienne hormonothérapie, le fulvestrant.

* Pfizer et Arvinas poursuivront les activités de développement en cours et Rigel contribuera à hauteur de 40 millions de dollars à certains travaux de développement au cours des quatre prochaines années, a déclaré Rigel.

* L'accord est soumis aux conditions de clôture habituelles, notamment l'autorisation des autorités de concurrence américaines, et devrait être finalisé à la mi-juin.

Valeurs associées

ARVINAS
9,6600 USD NASDAQ 0,00%
PFIZER
25,815 USD NYSE 0,00%
RIGEL PHARM
26,2250 USD NASDAQ 0,00%
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