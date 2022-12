Richter et Mithra signent un accord pour la commercialisation de Donesta®

Budapest, Hongrie - Liège, Belgique, 20 décembre 2022 – 7:30 CET – Gedeon Richter Plc. (‘Richter’), et Mithra Pharmaceuticals (“Mithra”) annoncent aujourd’hui la signature d’un accord de principe ("Binding Term Sheet" ou BTS) pour la commercialisation de Donesta®, un produit candidat à base d'Estetrol pour le traitement hormonal de substitution chez les femmes ménopausées. Les territoires couverts par le BTS sont l'Europe géographique, y compris la Russie et les pays de la CEI, l'Amérique latine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les parties ont l'intention de finaliser leur partenariat dans un accord au cours du premier trimestre 2023.



Donesta® est le traitement hormonal oral candidat de nouvelle génération à base d’Estetrol (E4) de Mithra, visant à offrir une solution potentielle de longue durée pour traiter différents symptômes de la ménopause. Début 2022, Mithra a annoncé les premières données d'efficacité positives du programme de phase 3 Donesta®, qui ont démontré une réduction significative des symptômes vasomoteurs (SVM) par rapport aux valeurs initiales et au placebo, tous les critères d'efficacité co-primaires ayant été statistiquement atteints.