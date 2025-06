Richemont: termine dans le vert après l'analyse d'Oddo BHF information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 17:28









(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien après l'analyse d'Oddo BHF. La valeur termine la journée dans le vert. Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Richemont avec un objectif de cours ajusté en baisse de 185 à 171 francs suisses.



Selon le bureau d'analyses, le groupe de luxe helvétique 'ne peut pas être immunisé complètement contre le ralentissement qui affecte le marché du luxe sous l'effet d'une conjoncture économique globale devenue anxiogène'.



'La force de ses marques joaillères lui confère une position qui devrait rester plus favorable que la moyenne à ce stade', indique cependant l'analyste, ajoutant que 'la demande en joaillerie reste favorisée par le cycle haussier sur l'or'.



L'analyste a modérément réduit ses prévisions de croissance à tcc pour Maisons Joaillères (T1 et T2 à 8% contre 9%, T3 à 6% contre 7.4% et T4 à 7% contre 7.4%). Il estime que l'évolution reste plus favorable que celle attendue pour l'ensemble du luxe. Pour le pôle horloger, le retour à une croissance positive est désormais attendu au 2ème semestre.





Valeurs associées RICHEMONT (CIE FIN.) 151,550 CHF Swiss EBS Stocks +0,36%