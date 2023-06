Richemont: Stifel reste à achat ajuste sa cible information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 10:35

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme son conseil 'achat' sur Richemont avec un objectif de cours ajusté de 173 à 175 francs suisses, dans le sillage d'estimations de ventes et d'EBIT 2024-25 rehaussées de 1% et 2% respectivement sur des hypothèses de croissance organique accrues.



'Cartier et Van Cleef gagnent des parts de marché significatives en joaillerie fine de marque, qui demeure l'une des places les plus fondamentalement attractives où être dans tout notre univers de couverture', rappelle le broker.



Stifel met aussi en avant 'la reprise graduelle d'une clientèle chinoise de toute première importance, ainsi que le pouvoir de tarification et un fort appétit des consommateurs de luxe pour les bijoux et montres intemporels et emblématiques de Richemont'.