Richemont: soutenu par des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 14:07









(CercleFinance.com) - Richemont grimpe de 4% à Zurich sur fond de propos positifs de Stifel, qui réitère sa recommandation 'achat' et rehausse son objectif de cours de 144 à 152 francs suisses, dans une note sur les perspectives pour les valeurs européennes du luxe en 2025.



Le broker relève sa vision du secteur de 'prudente' à 'neutre' pour cette année, avant un retour attendu à une croissance organique de +7% au second semestre 2025, et cite Richemont parmi ses valeurs du luxe préférées au vu de la croissance de ses ventes.





Valeurs associées RICHEMONT (CIE FIN.) 139,20 CHF Swiss EBS Stocks +3,69%