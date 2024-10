Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Richemont: signe un accord avec Mytheresa pour YNAP information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - Mytheresa et Richemont annoncent avoir conclu des accords contraignants pour l'acquisition de 100 % du capital social de YNAP par Mytheresa.



Mytheresa va émettre des actions à Richemont représentant 33% du capital social entièrement dilué de Mytheresa.



'La transaction vise à créer un groupe mondial de luxe numérique multimarques de premier plan, proposant une sélection hautement organisée et fortement différenciée des marques et produits de luxe les plus prestigieux aux amateurs de luxe du monde entier' indique le groupe.



À moyen terme, la vision de Mytheresa pour le groupe combiné implique en particulier l'intégration de la division Luxe de YNAP dans Mytheresa, pour former un groupe avec trois boutiques distinctes : MYTHERESA, NET-A-PORTER et MR PORTER.



Johann Rupert, président de Richemont, a déclaré : ' En tant que partenaire de confiance de nombreuses grandes marques de luxe mondiales, YNAP est réputé pour ses services clients haut de gamme innovants, complétés par sa voix éditoriale distinctive et inspirante. Mytheresa est idéalement placée pour s'appuyer sur les atouts de YNAP afin de ravir davantage les clients et les partenaires de marque à travers le monde en exploitant les atouts respectifs des deux entreprises. '





