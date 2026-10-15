Richemont serait en pourparlers pour rejoindre une offre de rachat de la société minière diamantaire De Beers, selon Bloomberg

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Le groupe suisse de luxe Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, serait en pourparlers pour rejoindre un consortium en vue de faire une offre sur la société minière diamantaire De Beers, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant cinq sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Richemont n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'acquisition de De Beers, l'un des plus grands exploitants de diamants au monde, permettrait à Richemont de renforcer son contrôle sur un maillon crucial de sa chaîne d'approvisionnement, alors que le secteur de l'exploitation diamantifère sort d'une période de ralentissement.

Selon l’article de Bloomberg, Richemont, qui détient également la maison de joaillerie de luxe Van Cleef & Arpels, envisage de rejoindre le Global Diamond Consortium, un groupe dirigé par l’ancien directeur général de De Beers, Gareth Penny.

Les négociations seraient bien avancées, mais rien ne garantit que Richemont rejoindra le consortium, ont déclaré ces sources, citées par Bloomberg.

Le distributeur américain de bijoux Signet pourrait également se joindre à cette offre, a indiqué Bloomberg.

Signet n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.