Richemont: Oddo BHF relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 10:57

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Richemont, avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 CHF.



Richemont a publié un CA annuel de 19 953 ME (soit +14% y/y à tcc) avec une croissance au T4 de +22% à tcc (T3 à +5%) et un EBIT annuel de 5 031 ME (marge à 25.2 %, elle était à 22.4% sur l'exercice précédent en périmètre comparable).



De son côté, Oddo BHF anticipait un CA à 19 428 ME avec une croissance T4 à +8.6% tcc et un EBIT à 4 880 ME.



'L'écart positif par rapport aux prévisions est visible et atteint +2%/+3% avec une croissance de l'activité sur le dernier trimestre près de 10 pt au-dessus des attentes', note l'analyste.



Fidèle à ses habitudes, Richemont n'a pas communiqué de prévisions pour la suite. Ce qui n'empêche pas Oddo BHF de relever ses prévisions CA/EBIT de respectivement +5%/+6%, le broker estimant que 'la première partie de l'exercice qui s'ouvre se présente bien'.