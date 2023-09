Richemont: les nouvelles prévisions des analystes information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 14:51

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Richemont avec un objectif de cours abaissé de 176 à 172 francs suisses, dans l'attente de la prochaine publication semestrielle du groupe de luxe helvétique, pour la période close en septembre.



Le broker met à jour ses estimations et réduit ainsi de 50 points de base sa prévision de marge pour le premier semestre 2023-24, pour refléter essentiellement des vents contraires de changes plus forts, mais pense que les fondamentaux demeurent solides.



Oddo BHF souligne dans son étude du jour que Richemont ne communique pas de guidance et ne donne pas de commentaires précis sur l'évolution de ses ventes sur le trimestre en cours (T2) mais rappelle que l'environnement macroéconomique général devient plus difficile sur l'ensemble des zones.



' Nous comprenons que la croissance reste solidement positive, à ce stade, avec une partie joaillerie qui se comporte toujours nettement mieux que la partie montres (les statistiques récentes des exportations horlogères suisses suggèrent une croissance à c.+1% sur les deux premiers mois du trimestre) ' indique l'analyste.



Le groupe précise d'autre part que l'évolution défavorable des changes est susceptible d'impacter négativement la profitabilité de l'exercice en cours, clôturant à fin mars 2024 rajoute Oddo BHF.



' Nous adoptons des prévisions plus prudentes d'où un abaissement de 3% de notre prévision EBIT à mars 2024, de 6% à mars 2025 et de 4% à mars 2026. Pour le T2, la croissance à tcc attendue sur Maisons Joaillières passe de +12% à +9%, pour Horlogers Spécialisés de +8% à +4.4% soit +8% pour le groupe contre 10.5% (par géographie pour l'ensemble du groupe, nous tablons sur +8% Europe, -4% Amériques et +12% Asie). Nous avons aussi ajusté visiblement le T3 avec Maisons Joaillères toujours à +9% (+14% précédemment) soit une croissance CA groupe à +10% contre +14% auparavant ' ' estime le bureau d'analyses.



Oddo BHF indique un scénario secteur plus prudent sur la prévision annuelle mars 2025 avec notamment une croissance pour Maisons Joaillières désormais anticipée à +6.5% (contre +8%) soit une croissance groupe à +6% (contre 7.6%) et table dans ce contexte sur une marge EBIT groupe flat à 25.1% (contre 25.9%) d'où une révision de l'EBIT de -6%.



L'analyste estime que le titre a beaucoup reculé ces derniers mois et lui semble sous coté avec une décote de plus de 30% par rapport à LVMH.



' Le titre nous paraît toujours sous-évalué sur la base de notre objectif de cours abaissé à 133 CHF (contre 137 CHF) pour prendre en compte nos nouvelles prévisions bénéficiaires '. Oddo BHF confirme son conseil à Surperformance sur le titre.



Stifel réitère pour sa part sa recommandation 'achat' sur Richemont, mais avec un objectif de cours abaissé de 170 à 155 francs suisses, dans le sillage de projections d'EBIT 2024-25 réduites de 4% en raison notamment d'effets négatifs de changes sur la performance des marges.



Du fait d'une reprise plus faible en Chine, le broker réduit aussi légèrement ses hypothèses de croissance organique des ventes, l'anticipant en normalisation à +8% au deuxième trimestre et au second semestre 2024, puis à +7% sur l'exercice 2025.



'Avec un titre en baisse de 27% depuis son sommet historique de mai dernier et une dévalorisation à seulement 10 fois l'EBIT, le rapport risque-rendement nous semble favorable dans une vision à 12 mois', juge-t-il cependant.