Richemont fait largement mieux que prévu au 1er semestre grâce à la joaillerie
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 10:01
Sur la période allant d'avril à septembre, le chiffre d'affaires a progressé de 10% à taux de changes constants, pour atteindre à 10,6 milliards d'euros, avec une accélération marquée de la croissance à 14% sur le seul deuxième trimestre, là où les analystes n'attendaient que 7%.
Dans le détail, les activités de joaillerie ont affiché un bond de 17% sur le deuxième trimestre, alors que l'horlogerie s'est améliorée de 3%.
En termes géographiques, la région Asie Pacifique, premier marché du groupe, a enregistré une amélioration de 18% à taux constants sur l'ensemble du semestre, tandis que la région Amériques, son deuxième plus gros débouché, a grimpé de 18%. L'Europe s'inscrit en hausse de 11%.
Le numéro deux mondial des produits de luxe précise dans son communiqué que son résultat d'exploitation a grimpé de 24% à changes constants pour s'établir à 2,4 milliards d'euros sur les six mois clos fin septembre. Le bénéfice net a quant à lui atteint 1,8 milliard, à comparer avec 457 millions un an auparavant.
Aucune prévision n'a en revanche été fournie pour l'ensemble de l'exercice.
'Ces résultats semestriels confirment que Richemont est aujourd'hui le groupe de luxe affichant la plus forte croissance', réagissent dans une note les analystes de Jefferies.
Les marchés semblaient partager cet avis et réservaient un excellent accueil à la publication, l'action grimpant de 7,7% ce matin à Zurich pour signer, de loin, la plus forte progression de l'indice SMI. Le titre se remet ainsi en direction de ses plus hauts historiques inscrits en mars dernier.
