Richemont en tête du SMI grâce à une note optimiste de JPMorgan

Cartier, une des griffes du groupe suisse Richemont. (crédit photo : Adobe Stock )

Richemont signe la plus forte progression de l'indice SMI ce mardi à la Bourse de Zurich dans le sillage de commentaires favorables des analystes de JPMorgan, qui disent avoir placé le titre sous surveillance positive ("positive catalyst watch") en amont de la publication de ses résultats semestriels, prévue le 13 novembre prochain.

Après 15h00, la valeur s'octroie une hausse de 2,92% à plus de 177 francs suisses, à comparer avec un gain de 0,2% pour l'indice de référence helvétique.

"Une fois de plus, nous nous attendons à ce que Richemont brille durant la saison des résultats en faisant encore état de solides performances en dépit d'un effet de base négatif à la faveur de son activité de joaillerie mais aussi grâce à la contribution positive de ses autres maisons", indique la banque d'affaires dans une note de recherche.

Une opportunité d'achat aux niveaux actuels

"Le plus important, c'est que nous devrions assister à une accélération de la croissance de ses bénéfices, grâce à la robustesse de son chiffre d'affaires et à l'essoufflement des effets de change", poursuit la firme new-yorkaise.

"Dans ce contexte, et au vu du récent accès de faiblesse de l'action (-11% en un mois) sur fond d'incertitude économique, nous considérons les niveaux actuels comme un point d'achat intéressant", conclut JPMorgan.

Son objectif de cours remonte ainsi de 220 à 235 CHF, pour une recommandation qui reste à surpondérer.