Richemont dépasse les attentes, ventes trimestrielles +14%
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 07:36

Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, a annoncé vendredi des ventes trimestrielles supérieures aux attentes, alors que le groupe genevois de luxe attend l'issue des négociations tarifaires entre la Suisse et les États-Unis.

Les deux pays se sont rapprochés d’un accord visant à réduire les droits de douane de 39% imposés par l’administration Trump sur les importations suisses et à diminuer l'excédent commercial helvétique avec les États-Unis, après des discussions à Washington jeudi, ont déclaré des responsables des deux pays.

Les États-Unis représentent le premier marché de Richemont, avec environ 22% des ventes du groupe. Richemont détient également les marques horlogères IWC, Piaget et Jaeger-LeCoultre, ainsi que le joaillier Van Cleef & Arpels.

Richemont a indiqué que ses ventes du deuxième trimestre, clos fin septembre, ont progressé de 14% à taux de change constants pour atteindre 5,21 milliards d’euros, dépassant le consensus Visible Alpha de 5,0 milliards.

Les ventes en Asie-Pacifique, son premier marché, dominé par la Chine, ont progressé de 10% à taux de change constants.

La croissance a été encore plus forte sur le continent américain, où les ventes ont bondi de 20% hors effets de change.

La mise à jour publiée par Richemont, qui a mieux résisté que la plupart de ses concurrents au récent ralentissement du secteur du luxe grâce à la solidité de son activité joaillerie, suggère une reprise plus large du marché des produits haut de gamme.

(Rédigé par John Revill, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

RICHEMONT (CIE FIN.)
161,500 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
