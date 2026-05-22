Richemont dépasse les attentes au T4 malgré les difficultés au Moyen-Orient

(Ajoute mot manquant dans le titre)

par John Revill

Richemont CFR.S a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, la baisse des ventes au Moyen-Orient du propriétaire de Cartier ayant été compensée par une forte demande dans d'autres régions telles que les États-Unis et l'Asie.

Le groupe suisse, qui détient une multitude de marques de luxe, dont les horlogers IWC, Jaeger-LeCoultre et Piaget, a vu son chiffre d'affaires progresser de 13% à taux de change constant pour atteindre 5,40 milliards d'euros au cours du trimestre clos fin mars.

Ce chiffre a dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 5,30 milliards d'euros, selon un consensus Visible Alpha.

Sans tenir compte des fluctuations monétaires, le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 4%, a indiqué Richemont, une hausse plus modeste principalement due à la vigueur de l'euro par rapport aux autres devises.

Richemont réalise au Moyen-Orient une part plus importante de son chiffre d'affaires - environ 8% - que la plupart de ses concurrents du secteur. La société a indiqué que son chiffre d'affaires à taux de change constant dans cette région avait reculé de 3% au cours du trimestre, en-deçà des 20% enregistrés au trimestre précédent.

"À l'avenir, l'incertitude devrait persister, notamment en ce qui concerne l'évolution de la situation au Moyen-Orient", a déclaré Johann Rupert, président de Richemont.

Les investisseurs du secteur qui espéraient une reprise en 2026 après près de trois ans de ventes faibles, dues à une demande atone en Chine, ont vus leurs espoirs douchés par la guerre au Moyen-Orient et son impact sur le luxe.

Les ventes trimestrielles de Richemont en Asie ont toutefois progressé de 14%, dépassant les attentes, le groupe indiquant que la demande est particulièrement forte à Hong Kong et en Corée du Sud. Le Japon a également enregistré une forte croissance de 28% après ajustement des fluctuations monétaires. Le conflit au Moyen-Orient – jusqu'à récemment la région la plus rentable et à la croissance la plus rapide du secteur – assombrit les perspectives des entreprises, d'Hermès HRMS.PA à LVMH LVMH.PA , qui ont connu un début d'année morose.

L'action Richemont, qui a été soutenue par une forte demande pour ses bijoux haut de gamme malgré le ralentissement général, a perdu 9% sa valeur depuis le début de l'année.

(Rédigé par John Revill, Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)