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L'hémorragie des Livrets A se poursuit
information fournie par Boursorama avec AFP 22/05/2026 à 09:49

Les Français ont continué de piocher dans leurs Livrets A en avril, lui préférant d'autres produits d'épargne plus rémunérateurs, si bien que l'encours a reculé de 1,28 milliard d'euros, soit le quatrième mois consécutif de baisse, annonce vendredi la Caisse des dépôts (CDC).

( AFP / DENIS CHARLET )

( AFP / DENIS CHARLET )

Il s'agit du pire mois d'avril pour le Livret A depuis que la CDC collecte ces données, en 2009.

La somme totale déposée sur les quelque 58 millions de Livrets A reste cependant conséquente, à 445,2 milliards d'euros.

Les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS), au taux identique à celui du Livret A (1,5% depuis février), ont vu les retraits excéder les dépôts de 250 millions d'euros. L'encours à fin avril était de 165 milliards d'euros.

Au total, près de cinq milliards d'euros se sont évaporés de ces deux produits d'épargne réglementée depuis le début de l'année, le montant le plus important en 18 ans.

Ils pâtissent principalement de la faiblesse de leur taux de rémunération, divisé par deux en à peine un an.

Cette baisse profite à l'assurance vie, produit concurrent commercialisé par les établissements bancaires et les compagnies d'assurances.

Les sommes déposées sur les Livrets A et les LDDS sont destinées au financement du logement social et à la politique de la ville.

Mais la diversification des investissements promue par la Caisse des dépôts, au profit par exemple du financement prochain de six nouveaux réacteurs nucléaires, fait débat.

"Cette utilisation de l'épargne réglementée (...) serait inévitablement réalisée au détriment du financement des logements sociaux et de leur isolation", ont désapprouvé lundi plusieurs organisations dont le Droit au logement (DAL), Greenpeace France et les partis Les Écologistes et La France insoumise.

Si la désaffection est aujourd'hui de mise, le Livret A pourrait reprendre des couleurs à l'été à la faveur d'une probable hausse de son taux, tirée par l'inflation.

La décision reviendra mi-juillet au ministre de l'Economie, Roland Lescure, et à l'ancien secrétaire général de l'Elysée Emmanuel Moulin, qui a reçu mercredi le feu vert des parlementaires pour devenir le prochain gouverneur de la Banque de France.

Le Livret d'épargne populaire (LEP), accessible sous conditions de ressources et rapportant 2,5%, n'a pas non plus déchaîné les foules au mois d'avril, précise également vendredi la Caisse des dépôts.

Les épargnants ont retiré 320 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leurs LEP.

1 commentaire
  • 10:19

    Sauf qu' avec l' assurance vie surtout si c' est investit en unités de compte , les bénéfices ne sont pas toujours au RDV , C' est très fluctuant même en ce moment avec de belles chutes qui se compensent plus ou moins rapidement .Pour ceux qui n' ont pas besoin de leur argent rapidement et qui surement ne récupéreront jamais ces assurances vie , surtout si c'est , réservés à la succession , pas de problème .

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