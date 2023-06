Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Richemont: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 13:15









(CercleFinance.com) - Richemont gagne près de 1% à Zurich sur fond de propos positifs de Stifel, qui réaffirme son conseil 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 173 à 175 francs suisses, dans le sillage d'estimations 2024-25 rehaussées légèrement pour le groupe de luxe.



Le broker met en avant 'la reprise graduelle d'une clientèle chinoise de toute première importance, ainsi que le pouvoir de tarification et un fort appétit des consommateurs de luxe pour les bijoux et montres intemporels et emblématiques de Richemont'.





