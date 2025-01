Richemont: CA trimestriel record au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Richemont dévoile un chiffre d'affaires à neuf mois de 16,2 milliards d'euros, en croissance de 3% (+4% à taux de change constants), 'dans un contexte de poursuite des investissements dans les perspectives de croissance à long terme des maisons du groupe'.



Sur son seul troisième trimestre comptable, le groupe de luxe suisse -détenteur entre autres des montres Cartier et Van Cleef & Arpels- revendique le CA trimestriel le plus élevé de son histoire, en progression de 10% pour atteindre 6,2 milliards d'euros.



Richemont a enregistré une croissance à deux chiffres dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et au Japon, ainsi qu'un ralentissement du déclin en Asie-Pacifique malgré une demande toujours difficile en Chine.





