Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Richemont: bénéfice net annuel en forte hausse information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 09:28









(CercleFinance.com) - Richemont publie au titre de son exercice 2023-24 un bénéfice net de 2,35 milliards d'euros, à comparer à 301 millions un an auparavant, et un résultat d'exploitation de 4,79 milliards, en retrait de 5% en données brutes mais en hausse de 13% à taux de changes constants.



A un record historique de 20,6 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de luxe suisse a augmenté de 3% en données brutes et de 8% à taux de changes constants, tiré par les maisons de joaillerie et les boutiques en propre, représentant 69% du total.



'Richemont a réalisé une solide performance sous-jacente tout en faisant face avec succès à des mouvements de change défavorables, à des comparaisons exigeantes et à une incertitude macroéconomique et géopolitique persistante', commente sa direction.



Compte tenu d'une trésorerie nette de l'ordre de 7,4 milliards d'euros à fin mars, le conseil d'administration proposera un dividende de 2,75 francs suisses par action A et de 0,275 franc par action B, soit une hausse de 10%, à l'AG du 11 septembre prochain.





Valeurs associées RICHEMONT (CIE FIN.) Swiss EBS Stocks +4.77%