Richelieu s’adjoint un directeur gestion sous mandat et solutions

Richelieu Gestion vient de recruter Romain Mahieu en tant que directeur gestion sous mandat & solutions, un poste nouvellement créé. Il aura pour mission d’accélérer le développement du département qui représente environ 300 millions d’euros, et de déployer de nouvelles synergies avec Banque Richelieu France, la banque privée du groupe à Paris et Lyon. « Romain sera aussi en charge de l’activité Solutions et Fonds Dédiés, à destination des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et des petits institutionnels, qui est au cœur de la stratégie de croissance organique de Richelieu Gestion », précise Lorenzo Gazzoletti , directeur général de Richelieu Gestion.

Romain Mahieu intègre le comité de direction aux côtés de Laurence Adam, directrice générale déléguée, et d’Alexandre Hezez, directeur de la gestion collective et stratégiste du groupe Richelieu.

Romain Mahieu vient de Neuflize OBC (groupe ABN Amro) où il occupait le poste de gérant sous mandat senior pour les très fortunés depuis 2022. Avant cela, il officiait chez Architas (devenu Axa IM Select) où il s’occupait notamment de la sélection des actions Europe. Il a aussi travaillé six ans chez Vega IM (2014-2020) dans la gestion sous mandat, et cinq ans chez Avenir Finance IM en tant qu’analyste-gérant multigestion (2006-2011.)

Laurence Marchal