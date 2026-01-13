 Aller au contenu principal
Richelieu Invest ajuste sa stratégie pour l'aligner sur ses perspectives de croissance robuste
information fournie par AOF 13/01/2026 à 16:29

(AOF) - "En janvier 2026, notre allocation d'actifs évolue afin de refléter notre vision d'une croissance robuste et de l'accentuation de la pentification des courbes de rendement résultant de la hausse des taux longs (domination des dynamiques domestiques, tirées par les investissements et la relance budgétaire). Notre opinion sur les actions reste positive et nous voyons désormais des opportunités dans toutes les zones géographiques (notamment en Europe et au Japon que nous surpondérons désormais)", fait savoir Richelieu Invest au sujet de sa stratégie d'investissement.

En Europe, les bonnes perspectives économiques devraient soutenir le rattrapage des actions. Au Japon, le plan de relance devrait continuer de profiter aux secteurs bénéficiaires (industries, notamment nucléaire, défense et technologie), tandis que la dépréciation du Yen continuera d'aider les exportateurs.

"Plus généralement, nos recommandations sectorielles restent inchangées. Les banques (à l'exception des banques régionales américaines exposées au crédit subprime) continueront de bénéficier de la pentification des courbes de rendement, de la volatilité (revenus de trading), d'une économie robuste (faibles défaillances) et de la déréglementation en cours (en particulier aux Etats-Unis). Les troubles géopolitiques restent un soutien indéniable à l‘aéronautique et à la défense. Le secteur technologique reste incontournable, mais la sélectivité doit primer, en particulier aux Etats-Unis", souligne Richelieu Invest.

En outre, la société de gestion dégrade sa vue sur le fixed-income (Obligation à taux fixe), qui passe de surpondérer à neutre, compte tenu de la pentification des courbes de taux et du maintien de spreads historiquement resserrés. En effet, le risque de pertes en capital lié aux hausses de taux ou de spreads, en particulier sur les échéances les plus longues ne peut être écarté.

"Ce changement se traduit en une dégradation de notre vue sur les emprunts souverains européens et américains, qui passent de neutre à sous-pondérer, et des obligations d'entreprises IG (Investment Grade) européennes et américaines, qui passent de surpondérer à neutre. Au delà, notre hiérarchie d'investissement reste inchangée : nous continuons de privilégier les obligations IG par rapport au HY (High Yield), compte tenu des niveaux de spread", explique le groupe.

