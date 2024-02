Richelieu Gestion prend 70% d’Hugau Gestion

Lorenzo Gazzoletti n’aura pas traîné. En septembre dernier, fraîchement arrivé à la tête de Richelieu Gestion, il n’avait pas caché à L’Agefi sa volonté de réaliser des acquisitions. C’est chose faite. La filiale de gestion de Banque Richelieu a conclu un accord pour acquérir 70% du capital d’Hugau Gestion, boutique parisienne spécialisée dans la gestion monétaire et obligataire, pour un montant resté confidentiel.

La participation a été acquise auprès de la famille Huguel, qui détenait la majorité du capital avec 55%, Johan Bigot et Eric Le Maire, respectivement directeur de la gestion de taux et directeur général d’Hugau Gestion. Ces derniers resteront actionnaires en se partageant équitablement les 30% qui restent.

L’opération, encore soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF), permet à Richelieu Gestion d’ajouter les 800 millions d’euros d’encours d’Hugau Gestion au milliard d’euros qu’elle gère, et de quasiment doubler de taille. Surtout, cela donne l’occasion à la société plutôt centrée sur les actions d’élargir son offre à une gestion obligataire et monétaire, qui a le vent en poupe dans les conditions actuelles de marché.

« Cette opération est le résultat de la remontée des taux et d’une Place de Paris qui se rend compte que la classe d’actifs monétaire est importante », confie Eric Le Maire, directeur général d’Hugau Gestion, interrogé par L’Agefi. « Depuis l’été, nous avons eu quatre propositions de qualité », ajoute-t-il, après une période relativement calme à ce niveau depuis la pandémie.

Complémentarités

De toutes les propositions, celle de Richelieu Gestion était celle qui offrait le plus de complémentarités, souligne Eric Le Maire. Les deux sociétés ne sont pas présentes sur les mêmes classes d’actifs et elles ne disposent pas de clients communs. « L’avantage est qu’on ne touche à rien. C’est primordial pour le client », affirme le directeur général d’Hugau Gestion. La structure, l’entité juridique et les équipes restent inchangées et les clients conservent les mêmes interlocuteurs. Et pour le moment, Hugau Gestion reste dans ses locaux rue Saint-Lazare, avant de rejoindre Richelieu Gestion rue Cézanne cet été.

Le fait que les actionnaires actuels d’Hugau Gestion restent au capital constitue aussi une garantie pour les clients. A terme, le partenariat capitalistique pourra évoluer, mais rien n’a été fixé pour le moment.

Cette offre de rachat est intervenue au bon moment pour Hugau Gestion. Outre l’institutionnalisation du marché de la gestion d’actifs et l’alourdissement des contraintes réglementaires, Daniel Huguel, l’un des co-fondateurs âgé de 81 ans, souhaitait prendre du recul.

Cet adossement offre donc une solution idéale à la problématique de succession que rencontrait la société créée en 2006, même si le fils de Catherine et Daniel Huguel, Ludovic Huguel, travaille au sein de la structure, et les effectifs ont été rajeunis. Cela lui permet aussi d’élargir ses réseaux de distribution, et aux équipes de se concentrer sur la gestion.

« Aujourd’hui, dans cet environnement Mifid, qui donne tellement d’importance à la distribution, Richelieu Gestion peut être une plateforme de consolidation très intéressante pour des sociétés de gestion très spécialisées, qui souhaiteraient poursuivre leur développement dans un groupe disposant d’un réseau de banques », avait déclaré Lorenzo Gazzoletti en septembre dernier à L’Agefi . La prise d’une participation dans Hugau Gestion entre parfaitement dans ce cadre. Et elle pourrait bien ne pas être la dernière.

Laurence Marchal