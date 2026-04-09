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Richardson Electronics progresse après avoir annoncé une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions du fournisseur de solutions techniques Richardson Electronics RELL.O augmentent de 14% à 13,46 $ avant le marché ** RELL annonce un chiffre d'affaires de 55,5 millions de dollars pour le troisième trimestre, en hausse par rapport aux 53,8 millions de dollars de l'année précédente

** La croissance du chiffre d'affaires est due à l'augmentation des ventes dans le segment PMT, selon RELL

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre est de 7 cents, en baisse par rapport aux 11 cents de l'année précédente

** Le carnet de commandes total s'élève à 151,2 millions de dollars, soit une hausse de 11,4 % par rapport au trimestre précédent et le niveau le plus élevé depuis près de trois ans

** A la dernière clôture, les actions de RELL ont augmenté de plus de 8% depuis le début de l'année

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