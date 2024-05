Richard Sherman, auteur-compositeur de Mary Poppins, meurt à l'âge de 95 ans.

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le travail en dehors de Disney, paragraphe 4) par Rich McKay

Richard Sherman, 95 ans, l'homme derrière les célèbres chansons de Disney qui ont enchanté des générations, telles que "It's a Small World (After all)" et les chansons de Mary Poppins "Supercalifragilisticexpialidocious", "Chim Chim Cher-ee" et "Spoon full of Sugar" est décédé samedi, a annoncé la Walt Disney Co sur son site internet.

Il est décédé dans un hôpital de Beverly Hills, en Californie. La cause n'a été indiquée que comme une "maladie liée à l'âge", selon une notice nécrologique de Disney.

Sherman était l'un des membres de la célèbre équipe d'auteurs-compositeurs "les frères Sherman", avec son frère Robert Sherman, aujourd'hui décédé, et il était considéré comme faisant partie du cercle créatif interne de Walt Disney.

Parmi les films autres que ceux de Disney, les frères Sherman ont écrit les chansons du film pour enfants "Chitty Chitty Bang Bang", qui a connu un grand succès en 1968

Les frères étaient considérés comme les compositeurs et paroliers les plus prolifiques de l'époque. Ils ont écrit plus de 200 chansons et ont été nommés à neuf reprises aux Academy Awards, ont remporté deux Oscars et trois Grammy Awards, ainsi que 24 albums d'or et de platine au cours d'une carrière longue de plusieurs décennies.

"Richard Sherman était l'incarnation de ce que signifie être une légende Disney, créant avec son frère Robert les classiques bien-aimés qui sont devenus une partie précieuse de la bande-son de nos vies", a déclaré Bob Iger, directeur général de Walt Disney, dans un communiqué.

Avant d'entamer sa carrière d'auteur-compositeur, il s'est spécialisé dans la musique au Bard College et a servi dans l'armée américaine, où il a été chef d'orchestre d'une fanfare et d'un glee club au début des années 1950.

En 2005, les deux frères ont été intronisés au Songwriters Hall of Fame. Trois ans plus tard, ils ont reçu la National Medal of the Arts (médaille nationale des arts), remise à la Maison Blanche.

Robert Sherman l'a précédé dans la mort en 2012.

Sherman laisse dans le deuil son épouse de 66 ans, Elizabeth, son fils Gregory et de nombreux autres membres de sa famille. Les plans pour un service public n'ont pas été annoncés.