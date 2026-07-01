Richard Hutton, directeur financier de la chaîne de boulangeries britannique Greggs, va quitter ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de contexte tout au long du texte; mention de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1 et au dernier paragraphe)

La plus grande chaîne de restauration rapide britannique, Greggs GRG.L , a annoncé mercredi que son directeur financier, Richard Hutton, allait quitter ses fonctions après 28 ans au sein de l'entreprise, ce qui a entraîné une baisse de 2,8 % de son cours en début de séance.

La chaîne de boulangerie-pâtisserie a nommé Ben Waldron, un vétéran de Bakkavor, pour succéder à M. Hutton. Il rejoindra l’entreprise le 27 octobre en tant que directeur financier désigné et directeur exécutif, et prendra ses fonctions en janvier prochain.

M. Hutton a rejoint Greggs en 1998 après avoir travaillé chez KPMG et chez le géant des biens de consommation Procter & Gamble PG.N . Il a supervisé les finances de l’entreprise alors que celle-ci passait d’une boulangerie traditionnelle à une marque moderne de restauration rapide.

Son remplaçant, M. Waldron, apporte une solide expérience dans le secteur de l’agroalimentaire. Il a passé plus de 14 ans au sein du groupe Bakkavor, une entreprise spécialisée dans les plats préparés frais, où il a occupé divers postes à responsabilité, notamment ceux de directeur financier et de directeur général des activités de Bakkavor en Asie et aux États-Unis. Le chiffre d’affaires de Greggs a progressé de 7,5 % pour atteindre 800 millions de livres sterling au cours des 19 premières semaines de l’année, avec une croissance des ventes à périmètre constant de 2,5 % dans les magasins gérés par l’entreprise, qui s’est améliorée pour atteindre 3,3 % au cours des 10 dernières semaines, a indiqué la société en mai.

L'action de la société a reculé de 2,8 % à 1 555 pence. Elle a perdu 4,8 % depuis le début de l'année.