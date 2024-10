Riber vise un un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le carnet de commandes global a progressé de 14% à 38,3 millions d'euros. Le carnet de commandes des systèmes s'établit à 31,9 millions d'euros, en progression de 16 %, avec un total de 13 systèmes, dont 8 destinés à la production. Ce montant n'inclut pas la commande d'un système de production annoncée le 21 octobre 2024. Le carnet de commandes des services et accessoires atteint 6,4 millions d'euros, en hausse de 6%.

(AOF) - Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires de Riber a progressé de 14% à 18,5 millions d’euros. Dans le détail, le chiffre d’affaires des systèmes a bondi de 28% à 12,3 millions d’euros, du fait de la livraison de 4 machines, contre 5 machines au cours des neuf premiers mois de 2023. Le chiffre d’affaires des services et accessoires a reculé de 6% à 6,2 millions d’euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.